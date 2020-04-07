Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Luiz Gustavo'dan karantina itirafı!

'dan karantina itirafı!

'nin Brezilyalı yıldızı , ülke basınının sorularını yanıtladı. 'da rahat olduğunu belirten Luiz Gustavo, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:54 ABONE OL
Luiz Gustavo'dan karantina itirafı!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Sambacı, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.

Gustavo, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.

Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

Alper Potuk'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı Fenerbahçe'de iki ayrılık birden... Fenerbahçe'de karar verildi! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Luiz Gustavo'dan karantina itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA