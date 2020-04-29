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4 Türk basketbolcu 2020 Draft'ında!

Amerikan 'nde geç oyuncuların lige girmek için katıldığı drafta bu sene 4 Türk oyuncu girecek. Türk sporculardan , , ve 'in 2020 Draft'ına katılacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 18:46 ABONE OL
4 Türk basketbolcu NBA 2020 Draft'ında!

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

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4 Türk basketbolcu NBA 2020 Draft'ında!
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