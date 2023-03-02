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Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:18

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi Tango Bourges oldu...

AA
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! F.Bahçe’nin rakibi Tango Bourges oldu...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan ekibi Sopron Basket, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla eşleşti

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun geçen çarşamba günü sona eren FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket (Macaristan)

Beretta Famila Schio (İtalya) - Valencia Basket (İspanya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket (Fransa)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Perfumerias Avenida (İspanya)

DÖRTLÜ FİNAL
Üç maç üzerinden iki galibiyet alan takımın Final Four'a (Dörtlü Final) yükseleceği çeyrek final maçları, 14 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Gerekirse oynanacak 3. maçın tarihi ise 22 Mart olarak planlandı.

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi Tango Bourges oldu...
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