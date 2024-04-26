Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

OLAYLAR İLK MAÇTA BAŞLADI

İki takım arasındaki gerginlik ve olaylar ilk maçta başladı. İlk maçın sonunda Ergin Ataman hakemleri eleştirirken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv serisi ilk maçındaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden gönderme yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor.