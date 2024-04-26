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Giriş Tarihi: 26.4.2024 07:49 Son Güncelleme: 26.4.2024 07:50

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"

AA
Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

THY Euroleague'de çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos evinde Maccabi'yi ağırladı. Maçı Yunan ekibi kazanırken başantrenör Ergin Ataman, kendisine yönelik söylenen skandal tehdidi maçın ardından açıklayarak sert sözlerle dile getirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

MAÇ SONU GERGİN ANLAR

Maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

ERGİN ATAMAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, kendisine yönelik yapılan tehdidi dile getirdi.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

"BEN TÜRK VATANDAŞIYIM, BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Yaşananlar hakkında çok sert sözler söyleyen deneyimli hoca, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

OLAYLAR İLK MAÇTA BAŞLADI

İki takım arasındaki gerginlik ve olaylar ilk maçta başladı. İlk maçın sonunda Ergin Ataman hakemleri eleştirirken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv serisi ilk maçındaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden gönderme yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

EUROLEAGUE'DEN SORUŞTURMA

Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Maccabi maçı sornası Ergin Ataman’dan sert sözler: Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!

1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

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Maccabi maçı sornası Ergin Ataman'dan sert sözler: "Ben Türk vatandaşıyım, bana hiçbir şey yapamazsınız!"
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