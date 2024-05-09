Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman, SABAH Spor’a konuştu! “Yunanistan’da devrim yaptım”

"ŞAMPİYONLUK DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEM"

Biz yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz yılki kadrodan sadece 3 oyuncu var. Onlar da genç oyuncular. Tamamen yeni bir yapılanmayla böylesine bir başarı çok nadir görülen bir olaydır. Bu seviyeler Avrupa basketbolunun en üst seviyesi, onun dışında bu da ayrı bir olay olarak gözüküyor Yunanistan'da.

Hedefimiz final ve şampiyonluk. Artık bu saatten sonra EuroLeague'de 2 defa şampiyon olmuş bir antrenör olarak daha azını düşünemem. Onun tadını almış bir antrenör olarak söylüyorum bunu. Biz kendimize güveniyoruz. Bizim için rakip fark etmez.