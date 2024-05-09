Yunanistan’da devrim yaptım

THY EuroLeague'de play-off 5. maçında Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yenerek seriyi 3-2 kazanıp Final Four biletini alan Panathinaikos'ta Türk başantrenör Ergin Ataman destan yazdı.İşte şampiyon koçun'a yaptığı açıklamalar…büyük bir iş başardık. Panathinaikos gibi Avrupa'nın en büyük basketbol kulübünün özlem duyduğu bir geri dönüştü. Çok büyük bir geri dönüş hikâyesi yazdık.Onun için de çok gururluyuz. Yunanbasketbolunda yeniden bir devrim yarattık.Bu çok büyük bir olay şu anda. Sonmaçtan 3 gün önce biletler bittiği halde100 bin kişi salona girmek için beklemelistesindeydi. Yunanistan'da çok büyük birtutku var. Panathinaikos basketbol takımıyla alakalı. Yunan sporundaki en büyük olaylardan bir tanesi.yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz yılki kadrodan sadece 3 oyuncu var. Onlar da genç oyuncular.Bu seviyeler Avrupa basketbolunun en üst seviyesi, onun dışında bu da ayrı bir olay olarak gözüküyor Yunanistan'da.final ve şampiyonluk. Artık bu saatten sonra EuroLeague'de 2 defa şampiyon olmuş bir antrenör olarak daha azını düşünemem.Biz kendimize güveniyoruz. Bizim için rakip fark etmez.farklı takımda 6. kez Dörtlü Final olacak benim için. Avrupa'da en çok Final Four oynayan 2-3 antrenörden biriyim.Avrupa kamuoyu için büyük bir başarı olarak adlandırılıyor.Türk milletindençok büyük bir destek aldımbu süreçte.Çünkü sonuçta orada benim mesajımsadece belli bir kesime değil, yani sadeceİsrail olarak düşünmeyin. Ben şunusöyledim; 'Bir Türk vatandaşı olarak,Türk Milli Takımı hocası olarakkimse beni tehdit edemez. Bu ülkeyegelemezsin diyemez.' Kendi gücümüzübilmemiz lazım. Kendimizi ezdirmememizlazım. Bunun mesajıydı.basınında 'Ataman, Obradovic'inlanetini kırdı' gibi yorumlarvar. Ben sporda böyle bir şeyi kabul etmiyorum.Evet, Panathinaikos'un ciddibaşarısızlıkları oldu, moralsizliği oldu.Obradovic'ten sonra birçok değerli hocageldi, çok önemli oyuncular da geldi.Belki maya tutmadı. Bizimkituttu. Bizim hırsımız, enerjimizçok uydu Panathinaikos camiasıyla.