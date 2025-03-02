Çaykur Rizespor, Alanyaspor’u 3 golle geçti! Ghezzal’dan harika gol

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi. Rizespor üst üste ikinci galibiyeti aldı. Karadeniz ekibinde Rachid Ghezzal attığı harika golle maçın gol perdesini açtı. Cezayirli yıldız maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
18'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in şutu kaleci Ertuğrul'dan sekti. Oyun alanına dönen topu savunma taca gönderdi.
29'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Makouta'nın sağ kanattan havadan gönderdiği pasında arka direkte yükselip topa kafa vuran Hwang'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
42'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutu savunmadan kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)