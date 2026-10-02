Beşiktaş, EuroLeague’de Barcelona’ya mağlup!

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti de izledi.

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