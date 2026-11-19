Beşiktaş Fuzul Yöneticisi Özkan Arseven, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Özkan Arseven şu sözleri dile getirdi:

Geçen sene ve bir önceki sene ciddi başarılar elde ettik. Yani finaller oynadık, geçen bütün kulvarlarda final oynadık. İyi bir takım yaptık. Bunun akabinde de EuroLeague'den gelen teklifi değerlendirerek bu sene EuroLeague'deyiz.

EuroLeague bambaşka bir mecra. Tabii ki burada olmak öncelikle Beşiktaşlı olarak gurur veriyor. Biz camia olarak buna hazır olduğumuzu hissettik ve şu an buradayız. Bundan sonra tam takım olduğumuz sürece ciddi başarılar elde ederiz diye düşünüyoruz.

Beşiktaş Fuzul'da Özkan Arseven'den transfer müjdesi!

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