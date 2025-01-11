Baskıyla hiçbir şey yaptıramazlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın dünkü antrenmanı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde transfer çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Sözlerine "Üstüne basa basa belirtmek istiyorum; şu anda teknik direktörümüz var, çalışmalarına da devam ediyor" diyerek başlayan Adalı, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın transferde ya da hoca seçiminde milimetrik bir hata payı yok. Camiamızın önemini ve değerini bilecek hoca arayışındayız. Yabancı isimlerle görüşmelere devam ediyoruz. Hiç kimse bizden sosyal medya da ya taraftar baskısıyla futbolcu ya da teknik direktör getirmemizi beklemesin."

YANLIŞ SEÇİMLERİN BEDELİ 20 MİLYON EURO

"Son 10-15 senede yanlış hoca seçimlerinden dolayı kulübümüzün 20 milyon Euro tazminat ödemişliği var. Bu yüzden hata yapmak istemiyoruz. Camiam benim ne demek istediğimi anlıyor. Adaylarla telefon ve zoom görüşmeleri yapılıyor. Ancak ben yüz yüze görüşmeden kesinlikle karar vermem. Scout şefi konusuna gelecek olursak anlaştığımız isim İstanbul'a geldi, 2 gün kaldı. Şu anda çalıştığı kulüp ile sözleşme problemini çözmeye çalışıyor. 'Mukavelemi iptal ettim, geliyorum' dediği anda açıklayacağız. Bizim tarafımızla ilgili bir sorun yok."

MASUAKU AEK YOLCUSU

ARTHUR Masuaku devre arası takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Demokratik Kongolu sol bek sezon sonu sözleşmesi biteceği için ayrılığa sıcak bakıyor. AEK yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı. Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı. Pazarlıklar başlarken Beşiktaş, bu transferden cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.



KUPADA GÜLDÜ ŞİMDİ SIRA LİGDE

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u mağlup ederek üç maç aradan sonra galibiyet yüzü gören Beşiktaş, bugün Süper Lig'de Bodrum FK'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini de yenerek kötü günleri ardında bırakmanın hesaplarını yapıyor. Kartal'da Necip Uysal, Paulista, Emrecan Terzi ve Tayyip Talha sakatlıkları, Jonas Svensson ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Son maçta yedek kulübesinde yer alan isimlerden Rashica ve Immobile'nin ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.