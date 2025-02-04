Beşiktaş A Spor’da sahneye çıkıyor

Beşiktaş
, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.
Mücadelenin hakemi Ozan Ergün. Ligde zirvenin çok gerisinde kalan, Avrupa'da da havlu atan siyah-beyazlı ekibin tek hedefi haline gelen kupa mücadelesinde teknik direktör Solskjaer, şans vereceği oyunculardan iyi performansla geri dönüş bekliyor. Özellikle Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, hücum hattında etkili olarak yeniden öz güven kazanma peşinde.