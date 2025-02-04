Beşiktaş A Spor’da sahneye çıkıyor

, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.Mücadelenin hakemi Ozan Ergün. Ligde zirvenin çok gerisinde kalan, Avrupa'da da havlu atan siyah-beyazlı ekibin tek hedefi haline gelen kupa mücadelesinde teknik direktör Solskjaer, şans vereceği oyunculardan iyi performansla geri dönüş bekliyor. Özellikle Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, hücum hattında etkili olarak yeniden öz güven kazanma peşinde.