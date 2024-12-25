Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı A SPOR’da çarpıcı açıklamalarda bulundu: Söz veriyorum GS&FB’yi geçeceğiz!

"Gönül ister ki Sergen Yalçın ile ocak ayında imzalayalım ama görünen o ki hocanın mayısta başlama niyeti var"

"Bir senelik hazırlık devresini geçirelim, G.Saray ve F.Bahçe'den çok daha iyi olacağız. Bunu çok iddialı söylüyorum"

"Beşiktaş'ın hakkını yedirmem. Sorunları açıklama yapmak yerine TFF ile yüz yüze çözmekten yana bir tavır izleyeceğiz"

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. Adalı'dan satır başları şu şekilde: "Kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek Alman bir arkadaşla görüşüyoruz. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli. Gelecek arkadaşın nerede olacağı, teknik direktörle ilişkisinin nasıl olacağı belli. Samet hoca ile Friedel'in yaşadığı karışıklıkları yaşamayacağız. Türk futbolunu da iyi biliyor."

ÖNCELİĞİMİZ SERDAR TOPRAKTEPE

"Sergen Yalçın ile çalışmayı istiyorum ama yeni futbol yapılanmasında da çizdiğimiz çizgilere ve o çerçeveye uyduğu takdirde… Telefonda konuşuyoruz hocayla ama o da seçimin bitmesini bekliyor. 3 yıl çalışmak istiyoruz. B planımız var tabii ki. Hem yerli hem yabancı… Birinci düşüncem, önceliğim Serdar Topraktepe ile sezonu bitirmek. Ama önümüzdeki kadroyu oluşturmak için de çalışmamız lazım. Gönlüm ister ki Sergen hocayla ocak ayında oturalım, imzalayalım ve kadroyu tamamlasın ama görünen o ki Sergen hocada biraz mayısta başlama niyeti var. Niyetim, seçimden sonra Sergen hocayla konuşup, 15 Mayıs'ta başlayacak kontratını ve yeni takımın planlamasını yapmak."

PROJEDEN 200 MİLYON EURO GELECEK

"Ben 3 defa aday oldum. Bu kadar kötü bir para harcama görmedim. 1.5 sene içinde lazım olan para 75-80 milyon Euro. Beşiktaş'a gelir getirecek bir proje üretmek lazım ve bu gayrimenkul projesi hazır. 200 milyon Euro bir gelir bekliyoruz oradan. Satışa hazır hale gelmesi, başladıktan sonra 1 seneyi bulur. Bankalar Birliği'nden çıkmak için 100 milyon Euro gerekiyor. Futbolcu kontratları uzun. 2027'ye kadar Beşiktaş'ın işi zor. Futbol takımının maliyeti her ay 7-10 milyon Euro. 4.2 milyon Euro tazminat görünüyor Santos ve Van Bronckhorst'tan. Bir senelik hazırlık devresini bir geçirelim, G.Saray ve F.Bahçe'den çok daha iyi olacağız. Bunu çok iddialı söylüyorum. Makasın çok açıldığının farkındayım. Camiamız içini rahat tutsun. Devamlı şampiyonluğa oynayan, mayıs ayında o heyecanın içinde olacak Beşiktaş sözü veriyorum."

YABANCI HAKEME KARŞI DEĞİLİM

Mevcut yönetim kurulunun, derdini gidip federasyonla paylaşmak yerine seyircinin gazını almak için açıklamalarla yüzeysel mücadele ettiğini vurgulayan Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bizim değil diğer futbol takımlarının da sorunu hakem konusu. Seçimi kazanırsam pazartesiden itibaren ilk gideceğim yerlerden biri olacak TFF. Yabancı hakem konusunda bazı zamanlarda 'Yabancı hoca daha mı iyi olacak' dediğim zamanlar oldu. Ama 85-90 milyon kişilik nüfusa sahip Türkiye'den de futbolu yönetecek hakem bulamıyorsak o da bizim ayıbımız olur düşüncem var. Türk hakemleriyle ligi götürmek bugünkü görüntüde sıkıntılı gibi görünüyor. Yabancı hakeme karşı değilim. VAR'da denendi geçen sezon. Faydalı olduğu, eleştirildiği zamanlar oldu. Gidip problemleri yüz yüze çözmekten yana bir tavır izleyeceğiz. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok, kimse kusura bakmasın. Oralarda biraz daha aktif olmamız gerekiyor."



O PARALARA TALİSCA'YI GETİREBİLİRLERDİ!

"Devre arasında aldıkları iki futbolcuyu almasalar ne olurdu? Maaşlarıyla 37 milyon Euro! En azından o maliyetlere Talisca'yı alıp gelselerdi de taraftarın yüzü gülseydi"

Eski yönetimin geçen sezonun devre arasında yaptığı Muçi ve Al-Musrati transferlerini de eleştiren Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Devre arasında aldıkları iki futbolcuyu almasalar ne olurdu? 22 milyon Euro bonservis parası… 3'er seneden ortalama 15 milyon Euro da maaşları, 37 milyon Euro! En azından o maliyetlere Talisca'yı alıp gelselerdi de taraftarın yüzü gülseydi. Yıldız futbolcu transferi tabii ki olacak ama mali durumu yoluna koymak lazım. Mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları giderim, alır gelirim. Hiçbir zaman hayal göstermedim. Seçimi kazanmak daha kolay hale gelebilirdi ama ben doğruları söyleyeceğim, takdir genel kurulun."



İŞTE BEŞİKTAŞ'TA ADAYLARIN LİSTELERİ:

Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak seçimde başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL

Mete Vardar, Onur Göçmez, Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Sertaç Yazar

SERDAL ADALI

Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Mustafa Mollaoğlu, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven