Beşiktaş değerime değer katacak

Beşiktaş'ın bu sezon yeni transferlerinden İtalyan orta saha Cher Ndour,
antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız devi Paris Saint- Germain'den kiralanan 20 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın, genç isimlerin değerini artıracak bir kulüp olduğunu söyledi. "Burada başarılı olmak için her şart var"
diyen Ndour, sözlerine şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarımın bana olan yaklaşımları ve takım içindeki enerji çok iyi, çok mutluyum. Beşiktaş genç oyuncuların değerini artırabilecek bir kulüp. Çok gencim ve bu fırsatı değerlendirmek bana bağlı.
Burada çok tecrübeli oyuncular da var. Sözleşmem 1 yıllık da olsa elimden gelenin en iyisini yapacağım."
GELMEDEN DERBİLERİ İZLEDİM
Paul Pogba'ya benzetilmesine değinen İtalyan yıldız, 8 numarada daha iyi olduğunu kaydederek, "Orta sahanın her yerinde oynayabilen biriyim. Benim için 8 numara en ideal pozisyon.
Hocamızın ne istediği önemli. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hocanın, başkanın, tüm kulübün bana olan güvenini hissediyorum. Gelmeden önce buradaki derbileri izlemiştim. İcardi'yi, Dzeko'yu, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım Rafa ve Gedson'u da tanıyorum"
diye konuştu.
HAZIR DURUMDAYIM
Her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Ndour, "Fizik olarak iyi ve hazır durumdayım. PSG ile idmanlara çıktım. Çok iyi çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim ama her zaman en iyisini yapmak için çok çalışan bir oyuncuyum" dedi.
KARTAL'A PAULİSTA MÜJDESİ
BEŞIKTAŞ'A yeni transfer Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında oynayamayan Brezilyalı stoper, dün gerçekleştirilen sabah antrenmanına katıldı. Takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki savunmacının, Antalyaspor sınavında kadroya alınması ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde ilk 11'de olması bekleniyor.