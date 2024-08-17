Beşiktaş değerime değer katacak

Beşiktaş'ın bu sezon yeni transferlerindenantrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız devi Paris Saint- Germain'den kiralanan 20 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın, genç isimlerin değerini artıracak bir kulüp olduğunu söyledi.diyen Ndour, sözlerine şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarımın bana olan yaklaşımları ve takım içindeki enerji çok iyi, çok mutluyum.Burada çok tecrübeli oyuncular da var.Paul Pogba'ya benzetilmesine değinen İtalyan yıldız, 8 numarada daha iyi olduğunu kaydederek, "Orta sahanın her yerinde oynayabilen biriyim.Hocamızın ne istediği önemli. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hocanın, başkanın, tüm kulübün bana olan güvenini hissediyorum. Gelmeden önce buradaki derbileri izlemiştim.diye konuştu.Her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Ndour, "Fizik olarak iyi ve hazır durumdayım. PSG ile idmanlara çıktım. Çok iyi çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim ama her zaman en iyisini yapmak için çok çalışan bir oyuncuyum" dedi.BEŞIKTAŞ'A yeni transfer Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında oynayamayan Brezilyalı stoper, dün gerçekleştirilen sabah antrenmanına katıldı. Takımla çalışmalara başlayan