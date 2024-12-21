Beşiktaşlı ikna olmadı!

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım sürerken adaylar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, önceki akşam bir televizyon programında karşı karşıya geldi. İşte iki rakibin düellosundan artakalanlar:
1- SERDAL
Adalı, program boyunca son 11 aylık süreçle ilgili Yücel'e "Siz 2. başkandınız, hiçbir şeyden haberim yoktu diyemezsiniz. Bu duruma gelinmesine nasıl müsaade ettiniz?"
diyerek yüklendi. Yücel ise "Kulübün başkanı vardı. Yetkim yoktu ne yapabilirdim, birçok şeye karşı çıktım" şeklinde kendisini savundu.
2- İKİ
adayın da birçok söyleminde işin sonu Hasan Arat'a çıkıyordu. Hatta Adalı, "Muhtemelen siz hâlâ sıkı fıkı görüşüyorsunuz"
dedi. Yücel, yaşanan olumsuzlukların büyük bölümünü Arat'a bağlarken kendisinin de payı varsa hesap vermeye hazır olduğunu ifade etti.
HEDEFTEKİ TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN
3- ADAYLAR
"Para konuşmayalım" dese de sürekli olarak ödenen ve ödeneceklerin gündeme gelmesi, Yücel'in içerideki parasının akıbeti tartışmanın ana gündem maddesi oldu. Gecenin en sert çıkışı Adalı'nın, Yücel'e söylediği "Sen kimsin hayırdır?" sözüydü ve bunun da kaynağı Yücel'in, "50 milyon Euro'yu nasıl bulacaksınız?"
ifadesiydi.
4- ADALI
ve Yücel'in hedefindeki tek teknik direktör Sergen Yalçın. Kim seçilirse seçilsin hocanın Yalçın olacağı aşikâr.
5- PROGRAM
boyunca 1-2 proje dışında hiçbir şeyden bahsedilmedi. Camia bu konuda tatmin olmadı.
NAİF ADALI'DAN, SERT ADALI'YA GEÇİŞ!
6- SERDAL
Adalı, üç kez seçim kaybetti. Her zaman naifliği ile biliniyordu ancak bu seçimde tutumunu değiştirdi. Bunun kendisine bir şey kazandırmadığını gördü. Ayrıca geçen seçimdeki "Matruşka" benzetmesinin kendisini yaralaması tavır değişikliğinin önemli nedenlerinden biriydi.
7- ARAT
yönetiminde tüm finansmanı kendisinin sağladığını belirten Yücel, ekonomik gücün kendisinde olduğunu vurguladı. Elindeki bu kartı masaya koymaktan çekinmedi.
8-BEŞİKTAŞ
kamuoyunun tepkisine bakıldığında iki aday da bu zirveden istediği sonucu çıkarabilmiş değil. Hatta gece boyunca Mayıs seçimi öne çıktı ve adaylar konuşulur oldu. Bu da iki adayın izleyenleri yeteri kadar ikna edemediğini gösterdi.
YARALI KARTAL'IN RAKIBI ALANYA
Tarihinin
en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Adana Demir'e ilk galibiyetini tattıran Beşiktaş, bu akşam evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Kartal'da kart cezalısı olan Tayyip Talha ile tedavileri devam eden Necip, Paulista, Rashica ve Immobile forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezasını geçen hafta çeken Gedson Fernandes ise takıma dönecek.