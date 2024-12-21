Beşiktaşlı ikna olmadı!

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım sürerken adaylar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, önceki akşam bir televizyon programında karşı karşıya geldi. İşte iki rakibin düellosundan artakalanlar:Adalı, program boyunca son 11 aylık süreçle ilgili Yücel'ediyerek yüklendi. Yücel ise "Kulübün başkanı vardı. Yetkim yoktu ne yapabilirdim, birçok şeye karşı çıktım" şeklinde kendisini savundu.adayın da birçok söyleminde işin sonu Hasan Arat'a çıkıyordu. Hatta Adalı,dedi. Yücel, yaşanan olumsuzlukların büyük bölümünü Arat'a bağlarken kendisinin de payı varsa hesap vermeye hazır olduğunu ifade etti."Para konuşmayalım" dese de sürekli olarak ödenen ve ödeneceklerin gündeme gelmesi, Yücel'in içerideki parasının akıbeti tartışmanın ana gündem maddesi oldu. Gecenin en sert çıkışı Adalı'nın, Yücel'e söylediği "Sen kimsin hayırdır?" sözüydü ve bunun da kaynağı Yücel'in,ifadesiydi.ve Yücel'in hedefindeki tek teknik direktör Sergen Yalçın. Kim seçilirse seçilsin hocanın Yalçın olacağı aşikâr.boyunca 1-2 proje dışında hiçbir şeyden bahsedilmedi. Camia bu konuda tatmin olmadı.Adalı, üç kez seçim kaybetti. Her zaman naifliği ile biliniyordu ancak bu seçimde tutumunu değiştirdi. Bunun kendisine bir şey kazandırmadığını gördü.yönetiminde tüm finansmanı kendisinin sağladığını belirten Yücel, ekonomik gücün kendisinde olduğunu vurguladı. Elindeki bu kartı masaya koymaktan çekinmedi.kamuoyunun tepkisine bakıldığında iki aday da bu zirveden istediği sonucu çıkarabilmiş değil. Hatta gece boyunca Mayıs seçimi öne çıktı ve adaylar konuşulur oldu. Bu da iki adayın izleyenleri yeteri kadar ikna edemediğini gösterdi.en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Adana Demir'e ilk galibiyetini tattıran Beşiktaş, bu akşam evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Kartal'da kart cezalısı olan Tayyip Talha ile tedavileri devam eden Necip, Paulista, Rashica ve Immobile forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezasını geçen hafta çeken Gedson Fernandes ise takıma dönecek.