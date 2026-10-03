Beşiktaş’ta kongre haftası

Beşiktaş, ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemiyle geçirecek. Siyah-beyazlılarda ilk olarak bugün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Kulübün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi ibraya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026- 31 Mayıs 2027 yılı konsolide bütçesi oylanacak. Yarınki olağanüstü genel kurul toplantısında ise kongre üyeleri sandık başına gidecek. Başkan Serdal Adalı'nın tek başına gireceği seçimde yeni yönetim listesi oylamaya sunulacak.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

BAŞKAN: Serdal Adalı Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör