Beşiktaş’ta nefesler tutuldu... Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı bugün belli olacak

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Bir yıl önce göreve gelen Hasan Arat'ın hem idari hem de sportif açıdan yaşanan sıkıntılı günlerin ardından istifa etmesi sonrası tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip 28 bin 285 üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için 25 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Seçilecek olan başkan, Mayıs 2025'e kadar görevde kalacak.

Hüseyin Yücel, 'Beşiktaş için 5 adım' vizyonunu açıkladı:



SORUNLARI BİZ ÇÖZERİZ

"5 ile 10 puan arasında öndeyiz. Seçildiğimizde kolları sıvayıp teknik direktör ve transfer konularını halledeceğiz. Taraftarla takımı barıştıracağız."

Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim öncesi "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı. Yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Yücel, "İlk adımımız sportif yapılanma olacak. Futbol takımı için kolları sıvayacağız. Hoca için ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Onun dışında başka planlarımız mevcut. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek transferi yapacağız. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. İkinci adımda taraftarlarla kenetleneceğiz. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız" diye konuştu.

ADALI, SÖYLEMLERİNDE HAFİF OLSUN

Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda bir çalıştay yapacaklarını kaydeden Yücel, "4. adımda iletişim konusunda projelerimiz var. 5. adım ise ekonomi olacak. Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım. 45 Beşiktaşlı iş adamından 2'şer milyon Euro borç alacağız. 25 marka ile 86,8 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Serdal Adalı başkanlığı kazanırsa ilk sponsorluğu benimle gerçekleştirecek. Ondan ricam, söylemlerinde biraz daha hafif olsun. Son araştırmalarda 5 ila 10 puan arasında önde götürüyoruz" dedi.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin



Genel kurul üyelerine seslenen Serdal Adalı, iddiasını ortaya koydu:

BEN ASLA BOŞ SÖZ VERMEM

"Bizi seçerseniz Beşiktaş emin ellerde olacak. Size hiç boş söz vermedim. Yapacaklarımın kanıtı, geçmişte yaptıklarımız ve yaşadıklarımızdır."

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, seçim öncesi son kez genel kurul üyelerine çağrıda bulundu. Kulüp için çok önemli bir gün yaşanacağına vurgu yapan Adalı, "Beşiktaş'ı emanet edeceğimiz vizyonu ve zihniyeti belirleyeceğiz. Benim Beşiktaş için yapacaklarımın sınırı yoktur, bunun en büyük kanıtı geçmişte yaptıklarımız ve yaşadıklarımızdır. Son dönemde çok üzüldük, çok acı çektik. Bugünlere ne yazık ki rakiplerimizin şampiyonluk mücadelesini izleyerek geldik. İtibarımız kamuoyu önünde tartışmaya açıldı, Beşiktaş'ın mahremi televizyonlarda sergilendi. Şimdi Beşiktaş'ı hak ettiği geleceğe taşıma zamanı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKMA ZAMANI

"Bizi seçerseniz Beşiktaş emin ellerde olacak" diyen Adalı şöyle devam etti: "Bu yüzden sizlerden ricam, Beşiktaş'a sahip çıkın ve lütfen oyunuzu kullanın. Teveccüh gösterip bizi seçerseniz, Beşiktaş'ın emin ellerde olacağını bilin. Ben, sizlere hiçbir zaman yapamayacağım bir söz vermedim. Camiamızı hak ettiği yarınlara taşıyacağımıza söz veriyorum."

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç