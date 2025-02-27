Bu tablo çok acı!

Beşiktaş Kulübü'nün 30 Kasım 2024 tarihli Denetim Kurulu raporu yayınlandı. Çok tartışılan son 1 yılını araştıran rapor, oldukça çarpıcı noktalar barındırıyor. SABAH Spor, 127 sayfalık Denetim Kurulu'nun hazırladığı rapordan öne çıkan başlıkları derledi:

UYARILARIMIZ görmezden gelinerek 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL bütçe dönem zararı bütçelenmiştir.

OYUNCU ücretleri ödenemeyecek seviyede nakit açığı oluşturmuştur. Geçen sezon 3-3.5 milyon Euro olan aylık ücret bütçesi, bu sezon 7.5 milyon Euro seviyesinde.

AMATÖR branşlarda yıllık zarar 3-4 milyon Euro seviyesinde iken yine kontrolsüz bir şekilde 15-16 milyon Euro zarar edecek şekilde yükümlülüklerin altına girilmiştir.

2024'te gerçekleştirilen çatı membran değişimi, stadyum aydınlatması projesi, çim saha yenileme gibi büyük ölçekli harcama gerektiren işlerin ihalesiz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

ÇATI membran değişimi için bir firmadan 951 bin Euro, diğerinden ise 1 milyon 195 bin Euro teklif alınmıştır. En yüksek teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Kriter ve nedenleri kapsayan bir rapor kurulumuza sunulmamıştır.

BORÇ % 72 ARTTI

Borcun 14.9 milyar TL'ye ulaştığı, 1 yıl içerisinde 6 milyar 252 milyon TL daha borcun yukarı çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlıların borcu, yüzde 72 artmış oldu. Üstelik rakam, bu yılın 30 Kasım sonrasını kapsamıyor. 1 yıl içinde yapılması gereken ödeme yaklaşık 7 milyar TL. Başkan Serdal Adalı ve ekibi kaynak oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

BAŞKAN ADALI'DAN ÇAĞRI: HERKES DİVAN'A GELSİN

BEŞIKTAŞ'IN Divan Kurulu toplantısı 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. Başkan Serdal Adalı'nın çarpıcı ve sert açıklamalar yapacağı belirtildi. Ayrıca Adalı'nın, eski başkanlara da bu toplantıya katılması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi. Hasan Arat'ın, toplantıya katılması beklenmezken, Ahmet Nur Çebi'nin yer alacağı aktarıldı.