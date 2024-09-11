Chamberlain kaldı!

Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından iki isimle daha yollarını ayırmak istiyordu: Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey… Daha önce Eyüpspor ile görüşen ve teklifi reddeden İngiliz yıldız Chamberlain'e Antalyaspor talip oldu.Ancak Chamberlain, Akdeniz ekibine gitmeyi istemeyerek Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi.Bunun üzerine siyah-beyazlı idarecilerle tecrübeli futbolcu bir toplantı gerçekleştirdi.Daniel Amartey ise hem Beşiktaş hem Antalyaspor hem de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından milli aradaki boşluktan dolayı takıma verilen 4 günlük izin sona erdi. Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, takımla çalışmadı. Ancak 18 yaşındaki futbolcunun bugün takımla idman yapması bekleniyor.