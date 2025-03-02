Çılgınlar gibi harcamışlar!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısı dün gerçekleştirildi. Eleştirilerin hedefindeki eski başkan Hasan Arat'ın katılmadığı toplantıda konuşan başkan Serdal Adalı, çok sert ifadelerle eski yönetime yüklendi ve şunları söyledi:

SAKLANAN gerçekler bir gece iki sportif direktörün aynı anda görevden alınmasıyla su yüzüne çıktı. Beşiktaş'ta hiç duyulmamış komisyon ve sahte imza gibi yakışıksız konularla karşılaştık.

BEN ve arkadaşlarım, Beşiktaş'ı 1 gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız.

BEŞIKTAŞ'İMİZİN toplam borcu, 15 milyar TL'yi aşmış. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar lira olarak açıklanan borcun önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Büyük meblağlı işler, ihalesiz, teklifsiz yapılır hale gelmiş.

DENETİM Kurulu'nun bize verdiği raporları ve iç denetim ekibimizin tespitlerini içeren dosyaları savcılığa teslim ettik ve hukuki süreci başlattık. Beşiktaş'ın tek 1 kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim.

BORÇ 15 MİLYAR TL

Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğu duyuruldu. Bir önceki borç ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.

YÜCEL 10 MİLYON EURO BAĞIŞLADI!

SEÇİMDE Adalı'ya kaybeden Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır. Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu (yaklaşık 380 milyon TL) pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım" dedi.

SEN YOKSUN, BEN BURADAYIM ARAT!

BEŞİKTAŞ'IN önceki başkanlarından Ahmet Nur Çebi de çarpıcı ifadeler kullandı: ''Son mali kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği adı altında dev hizmet diye anlattı. Palavracı! Fikret Orman, 'Hasan Arat'a dokundurtmam' diyor. Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak. Birbirlerini buldular.

GRAF GÖREVE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ, Eduard Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Graf, sözleşme imzaladı. Şef scout olarak görev yapacak olan Alman futbol adamı, daha önce Bielefeld Altyapısı, Osnabrück U17 ve B.Dortmund'da görev aldı.