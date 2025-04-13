Divan’da kavga çıktı

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı benzeri görülmemiş olaylara sahne oldu. Toplantıda siyah-beyazlıların eski başkanı Hasan Arat, kürsüde saldırıya uğradı. Görevi bıraktıktan sonra büyük tepki gören, ilk kez camianın karşısına çıkan Arat'ın konuşması sırasında salon gerildi. Arat, divana dönerek, "Siz mi susturacaksınız ben mi? Müdahale edin. Gerekirse dışarı atın" dedi. Bu sözler üzerine gerilim büyüdü. Başkan Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e, "Ara verelim" çağrısı yaptı. Ancak ara verilmesini istemeyen Arat, "Beni dinleyin, susun" diyerek çıkıştı. Bu sırada Yamantürk ile Arat arasında tansiyon çok yükseldi.

'SENİ MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM'

Arat'ın, "Terbiyesiz" dediği Yamantürk, "Hırsız p......" diye bağırıp Arat'ın üzerine doğru yürüyerek vurdu. Bu sırada Yamantürk'ün şoförü olduğu iddia edilen bir kişi eski başkana saldırdı. Koşarak gelen bir başka kişi de yumruk attı. Kürsü ana baba gününe dönerken polisler tarafları ayırdı. Olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu iptal edildi. Yamantürk, Arat'a, "İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni... Ahdım olsun, seni mezara kadar kovalayacağım" dedi. Arat ise "Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar. Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış" ifadesini kullandı. Bu arada Arat hastaneye giderek darp raporu aldı.





ADALI: BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Divan'da yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı: "Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor. Bizi üzüntüye, öfkeye, utanca sevk eden bu görüntüler kötü bir anı olarak kalacak, bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır. Kesilmesi gereken bir ceza varsa hep birlikte yapacağız."