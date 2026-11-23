TAKIM İYİYSE SANTRFOR ÇOK GOL ATAR!

Dusan Vlahovic, 11 gollük performansını takıma borçlu olduğunu söyledi. Deneyimli futbolcu, "Hocam olmasa, taraftarın, çalışanların desteği ve sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması. Üç puan önemliydi ama takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, savunma yapmamız lazım" diye konuştu.

CERNY KENDİNE GELDİ

Performansıyla son haftalarda eleştiri alan Çek kanat Vaclav Cerny, 80. dakikada oyuna girdi ve 90+2'de golünü attı. Tecrübeli futbolcu ligde son sevincini Süper Lig'in 3. haftasında 6-2 kazandıkları Çorum FK maçında yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, 83 gün sonra yeniden ligde rakip ağları sarsmış oldu.

VLAHOVIC'TEN KARİYER ZİRVESİ

Ligde 10 maçta görev yapan Dusan Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana 11 gole en az karşılaşmada ulaşan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Ayrıca Süper Lig'de çektiği 37 şutun 11'ini filelere gönderen Sırp oyuncu, kariyerindeki en yüksek gole çevirme yüzdesini yaşıyor. Öte yandan bir gol ofsayta takılan Vlahovic, Süper Lig'de ikinci kez hattrick yapmanın eşiğinden döndü.

ÖZ GÜVENİM VAR!

Son üç maçta da skora etkide bulunan Leandro Trossard, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "İyi oynadık ama yine aynı hikâyeyi yaşadık. Rakibe dönüş fırsatı verdik. Takım olarak daha iyi savunma yapmamız ve gol yemememiz lazım. Futbolcu karakteri olarak her mevkiye adapte olabiliyorum. Merkezde, sağda, solda oynayabilirim. Önemli olan takımı hücuma kaldırmak, gol atmak ve attırmak. Benim öz güvenim var ve takıma yardım etmek istiyorum."



SERDAL ADALI'DAN ÖNEMLİ ÇIKIŞ!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken hakemlerle ilgili bir şikâyetinin olmadığını söyledi. Adalı, "Sadece iki arkadaşa seslenmek istiyorum, bu çocukları rahat bıraksınlar (Hakemler). Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil" dedi. Adalı, Vlahovic'in ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü için de "Hiç oralara girmek istemiyorum ancak çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor. Teknoloji ofsayt diyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör