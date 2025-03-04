Efsane başkan Seba 122. yılda unutulmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Başkan Adalı kulüp sitesinden de bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaşımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

SEBA'NIN mezarında okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine de çiçek bırakılıp, dua edildi.