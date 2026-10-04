En iyisi biziz!

Beşiktaş'ın 2026 Yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kongrede kulüp üyelerine seslenen Başkan Serdal Adalı, "Şu an karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Amed maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi geciktirdi. Verdikleri kararlarla bugün lider olmamamıza sebebiyet verenlerin şu anda nerede, ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz. Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde o liderlik koltuğunda olacaktır. Karşınızda oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Bütün Beşiktaşlılarda şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum" dedi.





TARİH BİZİ BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKARDI

Göreve geldikleri günden bu yana MHK ile mücadele ettiklerini vurgulayan Adalı, "Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durmaya çalışmanın nihayet bir yaptırımı oldu. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.



5 YILDA BANKALARA YÜKÜMLÜLÜK BİTECEK

"Transfer operasyonları sonrası kadro değerimizi 140 milyon Euro'dan 273 milyon 500 bin Euro seviyesine çıkardık" ifadelerini kullanan Adalı, gayrimenkul projesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Dikilitaş'tan 8.5 milyar lire gelir elde edilecek. Söz konusu rakamın 2.1 milyar liralık kısmını tahsil ettik. Bu proje en az 6.4 milyar lira kazandıracak. Bunu da kalan 53 milyon Euro'luk banka borcumuzun ödenmesinde kullanacağız. 5 yılda banka borçlarımız tamamen bitecek" diye konuştu.



3 ÜYE İHRAÇ EDİLDİ

Beşiktaş'ın üç genel kurul üyesi hakkında disiplin kararları oylandı. Eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay ile birlikte Yiğit Yurteri ve Cem Akça oy çokluğuyla kesin ihraç ile üyelikten çıkarıldı. Yurteri'nin oylaması esnasında itirazlar geldi ve sesler yükseldi. Bunun üzerine yaşanan gerginliği sona erdirmek isteyen Kongre Divan Başkanlığı yeniden oylama yaptı ancak karar değişmedi. Genel kurulda ihracı istenen bir diğer isim Aker Çıtak olsa da genel kurul oy çokluğu ile Disiplin Kurulu'nun kararını geri çevirdi.



BORÇ 27.5 MİLYAR TL

Siyahbeyazlı kulübün Denetim Kurulu üyesi Özgür Şentürk, kongre üyelerini Beşiktaş'ın borcu hakkında bilgilendirdi. Özgür Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş kulübünün borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör