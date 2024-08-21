Gitmeden gelemiyor

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna katmak üzere olduğu 19 yaşındaki Brezilyalı kanat Angelo'nun transferinin nihai sonuca varması için ayrılık beklenirken, bu isim de Jackson Muleka... Cher Ndour transferini Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiraladıktan sonra bitiren siyahbeyazlılar, sağ kanat transferini de Angelo'yu bu hafta kadrosuna katarak tamamlamak istiyor.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyenAl-Khoolod günler önce Beşiktaş'la şartlarda büyük ölçüde anlaşsa da Muleka'yı ikna edememişti. Ancak son maçta kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun, oynama arzusuyla birlikte kararını değiştirebileceği ifade edildi.İki kulüp, 750 bin Euro kiralama ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağlamıştı.21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu, 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi. 2023-2024'te Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye transfer olan oyuncu, sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi. Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1355 dakika süre aldı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.