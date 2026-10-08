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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Hayalleri büyüttük!

Beşiktaş’ta üçüncü kez başkan seçilen Serdal Adalı, camiaya karşı sorumluluğunun arttığını belirterek, daha yüksek hedeflerin peşinden koşacaklarını söyledi

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Hayalleri büyüttük!
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Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 3. kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Adalı, ilk geldiği günkü heyecanını koruduğunu söyleyerek, "Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam şimdi karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş başkanı olarak geçirdiğim bu 1,5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi" ifadelerini kullandı ve devam etti: "Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Şimdi sırada daha büyük hayaller var. Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız."

GÖREV DAĞILIMIYAPILDI
Mazbatasını alan başkan Serdal Adalı yönetiminin görev dağılımı da gerçekleşti. Murat Kılıç ikinci başkan olurken Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkan seçildi. Uğur Fora genel sekreter, Orhan Özalp de muhasip üye oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MURAT KILIÇ #UĞUR FORA #TÜPRAŞ STADYUMU #SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ
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Hayalleri büyüttük!
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