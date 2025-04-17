İlle de Berg!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz ocak ayında scout ekibinin tavsiyesi ve Solskjaer'in oluruyla Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için 10 gün boyunca uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti. Oyuncudan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için bir kez daha düğmeye basıyor. Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı. Kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş forması giymek isteyen oyuncu için şartlar zorlanacak. 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Berg için pazarlıklar da bizzat başkan Başkan Adalı tarafından yapılacak.



KİMDİR?

Bodo/ Glimt efsanesi olan Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.

YOLCULAR BELLİ OLUYOR

SİYAH-BEYAZLILARDA gelecek sezon en az 5-6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Chamberlain ve Mario. İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro. Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.