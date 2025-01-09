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Giriş Tarihi: 9.1.2025

Jota aşkı kabardı!

Rennes’de istediği kadar forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu için girişimler başladı. Siyah-beyazlılar, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile gerçekleştirmeyi planlıyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Jota aşkı kabardı!

Bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için uğraş veren Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmayı planyan Başkan Serdal Adalı ve ekibi, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen Jota'yı sol kanat arayışlarında listenin ilk sıralarına koydu. Ağustos ayında Al İttihad'dan Rennes'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı. 10 maçta sadece 361 dakika görev alabildi.

234 MAÇTA 51 GOL VE 47 ASİST
Bunun bir fırsat olduğunu düşünen yönetim, oyuncu için temaslara başladı. Söz konusu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun vereceği kararı da merakla bekliyor. Celtic, Benfica ve Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde toplam 9 kupa kaldıran yıldız sol kanat, 234 resmi maçta 51 gol ve 47 asist kaydetti.

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Jota aşkı kabardı!
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