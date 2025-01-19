Kartal çizgiyi aşamadı

Konuk takım 64'te 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı

Okan Kocuk'u geçemediler

Beşiktaş, ikinci yarıda özellikle de Drongelen'in 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı dakikadan sonra Samsunspor ceza sahasında etkili oldu. Oyunu rakip alana yığan siyah-beyazlılar, gol atacak fırsatları bulmasına rağmen kaleci Okan Kocuk'u geçemedi. 29 yaşındaki eldiven dört net pozisyonda Beşiktaş'ın hücumcularına gol izni vermedi. Kartal'ın bu sezonki en başarılı ismi olan Mert Günok'da üç kritik kurtarışa imza attı.

Joao Mario ve Musrati ıslıklandı

Siyah-beyazlı takımda ilk 11'de sahaya çıkan Joao Mario, bu maçta da beklentileri karşılayamadı. 60. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bırakan Portekizli futbolcu, kenara gelirken, siyah-beyazlı tribünler tarafından ıslıklandı. 82'de kulübeye çekilen Al-Musrati de Joao Mario gibi ıslıklardan nasibini aldı.