Kartal hedefe kilitlendi

Süper Lig'de zirveden kopan, Avrupa'ya da veda eden Beşiktaş, tek hedefi olarak kalan Türkiye Kupası'nda bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kupada 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta.Teknik direktör Solskjaer de oyuncularını hata yapmamaları için uyardı.