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Giriş Tarihi: 25.2.2025

Kartal hedefe kilitlendi

Kötü geçen sezonda taraftarına umut vermek isteyen siyahbeyazlılar, 1 puan alması halinde bile çeyrek finale yükselecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal hedefe kilitlendi
Süper Lig'de zirveden kopan, Avrupa'ya da veda eden Beşiktaş, tek hedefi olarak kalan Türkiye Kupası'nda bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kupada 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta. Bir puan alması durumunda bile bir üst tura yükselecek olan Kartal, olmazsa olmaz gördüğü kupa için konsantre olmuş durumda. Teknik direktör Solskjaer de oyuncularını hata yapmamaları için uyardı.
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Kartal hedefe kilitlendi
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