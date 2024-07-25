Kartal’dan sessiz prova

BEŞİKTAŞ yeni sezon hazırlıkları kapsamındaNevzat Demir Tesisleri'ndeki müsabakaya siyah-beyazlılar; Ersin, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih, Muçi, Can Keleş, Muleka ve İmmobile 11'iyle başladı. İkinci yarıda oyuna Ersin yerine Göktuğ girerken Can-Hasic, İmmobile-Adnan Karahisar, Tayyip Talha- Emrecan Uzunhan, Salih Uçan-Onana değişiklikleri yapıldı. Ancak Kartal gol atma başarısı gösteremedi.