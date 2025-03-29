Kartal’ın gözü Urs Meier!

Beşiktaş, Galatasaray- Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından birçok kez kendi oynayacağı derbiler için yabancı hakem istemiş ancak bu talep TFF nezdinde kabul görmemişti. Bunun üzerine de Beşiktaş-G.Saray karşılaşmasına Yasin Kol atanmıştı. Bu sebeple harekete geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray mücadelesini yorumlaması için dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirdi. Meier, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte izleyecek, ardından pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabından yorumlayacak. Meier'in, karşılaşma esnasındaki önemli pozisyonlar hakkındaki görüşleri de dijital kanallardan futbolseverlerle buluşacak.





2002 ve 2004'te zirvedeydi

66 yaşında olan Urs Meier, 1989 ile 2004 yılları arasında profesyonel hakemlik yaptı. İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce bilen Meier, 2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinin zirvesine çıkmış ve büyük takdir toplamıştı. Disiplinli tavırları ve titiz kararlarıyla ün yapan Urs Meier, hakemliği bıraktıktan sonra iki kitap yazdı.



AMİR Mİ CHAMBERLAİN Mİ?

Beşiktaş'ta Uduokhai ve Zaynutdinov dışında eksik bulunmuyor. Solskjaer, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçından farklı olarak iki değişiklikle sahaya çıkmayı planlıyor. Emirhan Topçu stoperde ve iyileşen Svensson sağ bekte görev yapacak. Derbi öncesi durumu tartışılan isimlerin başında ise Chamberlain geliyor. Norveçli hocanın, verdiği şansları kullanmayan İngiliz yıldızı Amir Hadziahmetovic'in bir adım önünde tuttuğu öğrenildi. Forvette de son dönemde penaltı dışında golü olmayan İmmobile yer alacak.



UDUOKHAİ'YE OPERASYON

KONYASPOR maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde yırtık meydana gelen Felix Uduokhai ameliyat oldu. Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ameliyat başarılı geçti. Yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.