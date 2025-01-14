Kovac’ın derdi eşi

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda Roger Schmidt'i listesinin ilk sırasında tutsa da 7 milyon Euro'yu bulan yıllık ücreti dışında Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyor olması nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedemedi. Başkan Serdal Adalı, Niko Kovac ile el sıkışırken Hırvat teknik adamın eşinin Almanya'da kalmak istemesi frene neden oldu.
Adalı ile Kovac arasında temaslar sürerken tecrübeli hocanın son sözü bekleniyor. Beşiktaş'a dört bir yandan teknik adam önerileri de gelmeye devam ediyor. Rudi Garcia, Bo Svensson ve Markus Gisdol'un yanı sıra Felix Magath da masada. Ancak ünlü çalıştırıcının 71 yaşında olması yönetimde soru işareti oluşturdu. Öncelikli hedeflerden gelecek yanıtlara göre teknik adam süreci belirlenecek.