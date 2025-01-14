Kovac’ın derdi eşi

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda Roger Schmidt'i listesinin ilk sırasında tutsa da 7 milyon Euro'yu bulan yıllık ücreti dışında Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyor olması nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.Adalı ile Kovac arasında temaslar sürerken tecrübeli hocanın son sözü bekleniyor. Beşiktaş'a dört bir yandan teknik adam önerileri de gelmeye devam ediyor. Rudi Garcia, Bo Svensson ve Markus Gisdol'un yanı sıra Felix Magath da masada.