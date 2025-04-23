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Giriş Tarihi: 23.4.2025

Mario’nun bölüm sonu!

Sezon bitimi 2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Portekizli yıldız bekleneni veremedi. Yönetim, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Mario’nun bölüm sonu!

Beşiktaş'ın Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Joao Mario, gözden düştü. Teknik direktör Solskjaer, takımın başına geçtiği ilk dönemde sıkça kullandığı 32 yaşındaki futbolcudan aldığı verimden memnun kalmadı. Son oynanan Göztepe maçında hiç süre alamayan tecrübeli futbolcu, ağır kaldığı için eleştiriliyordu. Tıpkı Ciro İmmobile gibi Portekizli oyuncu ile de yolların ayrılması ve yabancı kontenjanında yer açılması planlanıyor. Ancak siyah-beyazlılar, opsiyonu sezon sonu devreye girecek olan Mario için 2 milyon Euro bonservis ödemek zorunda.

MALİYETİ 7.4 MİLYON EURO
2 yıllık daha kontratı devreye girecek oyuncunun 3 yıllık toplam maliyeti 7.4 milyon Euro. Bu sezon 1.8 milyon Euro garanti ücrete oynayan Mario'nun, gelecek iki sezon ise kontrat bedeli toplam 2.7 milyon Euro. Ayrıca her sezon 300 bin Euro da imza ücreti bulunuyor. Mayıs ayının ilk gününde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf bir toplantı gerçekleştirecek. Burada kadroda düşünülmeyen isimlere karar verilecek. O futbolcular arasına Joao Mario'nun da adının yazılacağı kaydedildi.

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Mario’nun bölüm sonu!
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