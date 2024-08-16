Muleka piyangosu!

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi.Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.BEŞİKTAŞ'IN PSG'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Cher Ndour'un lisansı çıktı.Teknik heyetin görev vermesi durumunda takımdaki yerini alacak Ndour, ilk sınavında