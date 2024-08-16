Muleka piyangosu!

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi. 24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti. Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon Euro'yu bulduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.
Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.
NDOUR, ANTALYASPOR MAÇINDA KADRODA
BEŞİKTAŞ'IN PSG'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Cher Ndour'un lisansı çıktı. 20 yaşındaki İtalyan futbolcunun, pazar günü Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada kadroda olacağı kaydedildi.
Teknik heyetin görev vermesi durumunda takımdaki yerini alacak Ndour, ilk sınavında Beşiktaş seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşayacak.