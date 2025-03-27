Oyuncak oldunuz istifa edin!

Galatasaray derbisine Yasin Kol'un atanmasından dakikalar sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının karşısına çıkarak çok sert açıklamalar yaptı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olmakla suçlayan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

TFF'DEN Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" dendi. TFF, yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur.

SİZ BU DİLDEN ANLIYORSUNUZ...



DERBİLERDE yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir! Kimse Beşiktaş'a 'hakemlere güvenin' baskısı yapmasın! Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!

BU kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum! Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilden anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz.



FUTBOLU BATAKLIKTAN ÇIKARIN



DEVLET büyüklerimizi, bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonumuzun en büyük tutkusu olan futbolu, içinde olduğu bu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz.

FEDERASYON, İbrahim Bey'in çiftliği haline geldi. Sahaya çıkmamamız gibi bir durum söz konusu değil. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor.



ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİ!

"Biz sadece eşitlik istememize rağmen bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik."



DERBIDE ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin, derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umurumuzda değil.

BİZ sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik.

HAKEM kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Herkes içini rahat tutsun. Taraftarımız bizi desteklesin.

MAÇTA her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz.