Plan, proje ve heyecana ‘evet’ dedi!

Son olarak Manchester United'da görev yapan ve 21 Kasım 2021'de ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmayan Ole Gunnar Solskjaer, bunun nedenini "Kendi tercihim, heyecan verici inandığım bir proje olursa döneceğim" diyerek açıklamıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli hocayla yaptığı görüşmede tam da kendisine heyecan verecek planlarından bahsetti. Yeniden yapılanma içerisine girileceği ve scouting sisteminden teknik kadroya kadar yenilenmeye gidileceğini aktaran Adalı, kadro planlaması ve transfer politikası için de Solskjaer'in isteklerine paralel ifadeler kullandı.

MOE VE HARTİS TEKNİK EKİPTE

Adalı'nın, "Popülist yaklaşımı bırakacağız. Planlayarak ilerleyeceğiz. Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yapacağımız transferlerin futbol aklıyla olmasını arzu ediyoruz. Aldığımızda son kontratı olacak oyuncu değil, hem sahada katkı veren hem de satışıyla ekonomik olarak kulübe katkı sağlayacak transferler hedefliyoruz. Bu konuda da sizin bilgi ve birikiminizden faydalanmayı arzuluyoruz" dediği ifade edildi. Başkanın sözlerinden etkilenen Solskjaer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi. Öte yandan Molde'nin eski teknik direktörü Erling Moe, Solskjaer'in yardımcılığına getirildi. Yeni kaleci antrenörü ise Norveçli hocanın ManU, Molde ve Cardiff'te beraber çalıştığı Richard Hartis oldu.



SABIRSIZLANIYORUM

OLE Gunnar Solskjaer, dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelirken "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın, bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, konuşmaları yönetimimizle yaptık. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.



BEBEK YÜZLÜ KATİL!

FUTBOLCULUĞUNDA "Bebek yüzlü katil" lakabıyla tanınan Solskjaer, teknik adamlık kariyerine Manchester United'ın yedek takımını çalıştırarak başladı.

DAHA sonra ülkesi Norveç'in Molde takımı ve İngiltere ekiplerinden Cardiff City'de görev yaptı.

2010-11'de Molde'ye tarihinin ilk şampiyonluğunu tattırırken, ertesi sezon yine ipi göğüslemeyi başardı. 2013'te ise lig kupasını kazandırdı.

2014'te gittiği Cardiff serüveninde hüsran yaşadı. Takımı kurtarmak adına başa geçen Solskjaer, ekibi Premier Lig'den Championship'e düşürdü.

ARDINDAN 2015'ten 2018'e kadar tekrar Molde'yi çalıştırdı ve 2018 Aralık'ta aldığı telefonla Jose Mourinho'nun ayrılığıyla efsanesi olduğu Manchester United'a hoca oldu.

GEÇİCİ olarak oturduğu koltukta 19 karşılaşmadaki 14 galibiyetlik performansıyla 2019'da 3 yıllık sözleşmeyi kapan deneyimli isim, Kasım 2021'e kadar İngiliz devinde görev yaptı.

51 YAŞINDAKİ çalıştırıcı, 3 yıldır UEFA'da maç analisti olarak kariyerini sürdürüyordu. ANALİZ: UĞUR CEM

BİR GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK

Huzurlu çalışma ortamı şart

SOLSKJAER, 'Beşiktaş'ta başarılı olur mu?' sorusunun cevabı, 'Van Bronckhorst neden başarısız oldu'da saklı. Geçen sezon 5 teknik adam değiştiren ve yeni yönetiminde futbolun sorumluluğunu Samet Aybaba-Feyyaz Uçar ikilisine veren Beşiktaş, kulübede değil yönetim katında iyi yönetilmiyordu. Friedel'in gelişiyle Ümraniye'de Bizans Oyunları döndü. Hüseyin Yücel'in kendi kurduğu scout ekibi, kulübün scout ekibi, Samet Aybaba'nın 4 satırlık futbolcu raporları, birbirlerine selam vermeyenler… Benim futbol hafızamda Solskjaer, Bronckhorst'tan kat kat iyi hocadır diye bir futbol gerçeği yok. Siz önce teknik adamınıza doğru idari yapıyı hazırlayıp huzurlu çalışma ortamı oluşturacaksınız. Tahmin ediyorum 1 yıllık dönemde yapılan hataların ardından Beşiktaş, dümeni Solskjaer'e verirken çok başlılıktan kurtulacak. Beşiktaş, şampiyon olduğundan beri her sezon kasım-aralık ayında yarışa havlu atıyor. Norveçli hocanın düzen kurması ve kadro yapılanması için gereken süre 1.5 yıl. Beşiktaş'ın uzun vadede ezeli rakipleriyle kafa kafaya bir yarış verebilmesi için tüm teknik kadroyu Solskjaer'in seçmesi gerekiyor.