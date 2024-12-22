Sadece Sergen Hoca’ya kalmadık

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak kongrede Serdal Adalı ile yarışacak olan başkan Hüseyin Yücel, teknik direktör adayı hakkında açıklamalarda bulundu. Seçilmesi halinde teknik adamlık koltuğu için önce Sergen Yalçın ile masaya oturacağını vurgulayan Yücel,ifadelerini kullandı.eşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı da önemli açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı:Maalesef Ümraniye'nin patronu belli değil. Bir gün Mete Bey gidiyor, ertesi gün diğer yönetici gidiyor. Çok önemli bir maç öncesi başkan gidiyor. Çok başlılık takımın bu hale gelmesinin en büyük nedeni.Ben bu kadar bölünmüşlüğü tahmin etmiyordum. Yöneticinin birinin ayrı bir scout ekibi var. Hüseyin Yücel'in, başkan Hasan Arat'ın ayrı ekibi var. 6 ayrı yerden kulübü yönetemezsiniz.Kadro mühendisliğinde çok başarılı bir futbol adamı ile anlaşmak üzereyiz. Yabancı birisi, çok tecrübeli. Sportif direktör değil! Scoutingin başına gelecek. Almanya'da çalışıyor. Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.Sergen Yalçın ile sohbet ettik. Kafamda 3.5 senelik proje olduğunu söyledim. Şartlarımızı kabul ederse anlaşacağız.Alanya karşılaşması öncesi Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, kurulların başkanları ve başkan adayı Serdal Adalı, stattaki restoranda bir araya geldi.Beşiktaş tribünlerinde maç öncesinde eski başkan Hasan Arat'a yönelik çok sert bir tezahürat yapıldı. Siyah-beyazlılar, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun? Söylesene Hasan Arat kaç para koydun" diye bağırdı. Bu tezahürat büyük yankı uyandırdı. Bu arada dünkü maçta tribünlerin önemli bir bölümü boş kaldı.