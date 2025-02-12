Savcılığa başvurduk

Beşiktaş'ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninde Başkan Serdal Adalı, kulüp ve Türk futbolunun gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde beklentilerinin iki katı bir tablo ile karşılaştıklarını dile getiren Adalı, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 11 ayda, satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Özellikle stadımızın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik, ihalesiz alımlar gördük. Bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın alımlar yapılmış. Öyle ki, kulüp CEO'sunun bile süreçler tamamlanınca haberi olmuş. Bilmenizi isterim, bu konular için savcılık başvurusunu yaptık."

KALEM KALEM AÇIKLADI

"Bu süreçte hentbolda 10 milyon TL olan zarar 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybol branşı aynı süreçte 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL, tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşmış. Biz konuların peşini asla bırakmayacağız. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz."

ÇILGINCA PARA HARCANMIŞ

"Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan, cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde gitmek zorunda. Sadece futbol takımımız için mayıs ayından yıl sonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon Euro yükümlülüğümüz var. Hem de hiçbir yeni harcama yapmaksızın…"



DEVLET EL ATMALI

Süper Lig'de iki takıma doğru gidildiği fikrine katılmadığını dile getiren Adalı, "Aradaki makas, futbol takımı ile ölçülemez, camialarla ölçülür. Biz hiçbir zaman o ikilinin gerisinde kalmadık. Türkiye'de en büyük camia Beşiktaş'tır" dedi. Yabancı hakem konusunu 2010'da gündeme getirdiğinde ciddi bir tepki ile karşılaştığını dile getiren Adalı, "Geldiğimiz noktada her kez bu konuda hemfikir. Ancak bu sıkıntıyı Türk hakemlerle çözmemiz gerekiyor. Türkiye iki takımdan ibaret değil. Kulüplerin tam katılımıyla devlet bu işe el atmalı. Geçici olarak yabancı hakem olur ama koskoca bir Türkiye'de hakemden doğan problemi çözemiyorsak, orada başka sıkıntı vardır" diye konuştu.



ARROYO: KORKMUYORUM

Beşiktaş'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Keny Arroyo, "Süper Lig'i izledim. Biraz Ekvador futboluna benziyor. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok. Türkiye'de defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum" diye konuştu.



RICARDO: ÜST SEVİYEDEYİM

4.5 yıl boyunca Beşiktaş formasını giyecek olan Elan Ricardo, taraftarlara mesaj yolladı. Kolombiyalı orta saha, "Her şeyi kazanmak için mücadele edeceğim. Beşiktaş'ta olmak benim için gurur. Buraya gelmeden önce de üst seviyede oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum" dedi