Semih yok sorun var!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy, Gaziantep deplasmanında bir dakika dahi süre bulamadı. Üst üste 7 maça da kulübede başlayan Semih, son olarak 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Lugano'ya karşı 11'de oynamıştı.
O günden bu yana teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulübede başlattığı genç forvetin yokluğunda sorunlar da baş gösterdi. Yedek soyunduğu 8 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı. Eyüpspor maçına, sonradan oyuna girip penaltı alarak damga vurdu. İmmobile penaltıyı gole çevirip galibiyeti getirdi. Antalyaspor karşısında ise asistiyle 0-0 giden maçta kilidin açılmasını sağladı.
Bu sezon Galatasaray (Süper Kupa), Samsunspor, Antalyaspor ve Lugano rövanş maçında 11'de görev alan 19 yaşındaki futbolcunun varlığında hiç kayıp yaşanmadı. Semih'in kulübede oturup süre almadığı Lugano ilk maçında sonuç 3-3 olurken, Trabzonspor, Gaziantep, Ajax ve Frankfurt maçları da kayıp yaşanan diğer mücadeleler oldu.
GEREKÇESİ: KOŞU KALİTESİ
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un "Neden oynamadığını kendisi biliyor" dediği Semih Kılıçsoy ile ilgili öne sürülen konu, antrenmanlardaki performansı. Teknik ekip tarafının gerekçeleri arasında koşu kalitesi, kondisyon ve savunma arkası koşular gibi konular yer alıyor. Ancak 7 gün içerisinde Kayseri, Frankfurt ve Gaziantep maçlarına çıkan Beşiktaş'ta rotasyon 11'ine dahi giremeyen Semih ile ilgili tercihler artık eleştiri konusu olmuş durumda.
KARTAL'A TARAFTAR YASAĞI KESİNLEŞTİ!
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de Fransa'da oynayacağı Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi ve TFF Güvenlik Koordinatörlüğü'nün katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Olympique Lyon–Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir,
maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.
HAPOEL MAÇI BELGRAD'DA
BASKETBOL BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, bugün İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. Nerede olacağı haftalardır gündemi meşgul eden maç Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak. Mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.