Semih yok sorun var!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy, Gaziantep deplasmanında bir dakika dahi süre bulamadı.O günden bu yana teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kulübede başlattığı genç forvetin yokluğunda sorunlar da baş gösterdi. Yedek soyunduğu 8 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı.Bu sezon Galatasaray (Süper Kupa), Samsunspor, Antalyaspor ve Lugano rövanş maçında 11'de görev alan 19 yaşındaki futbolcunun varlığında hiç kayıp yaşanmadı.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un "Neden oynamadığını kendisi biliyor" dediği Semih Kılıçsoy ile ilgili öne sürülen konu, antrenmanlardaki performansı. Teknik ekip tarafının gerekçeleri arasında koşu kalitesi, kondisyon ve savunma arkası koşular gibi konular yer alıyor. Ancak 7 gün içerisinde Kayseri, Frankfurt ve Gaziantep maçlarına çıkan Beşiktaş'ta rotasyon 11'ine dahi giremeyen Semih ile ilgili tercihler artık eleştiri konusu olmuş durumda.Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de Fransa'da oynayacağı Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi ve TFF Güvenlik Koordinatörlüğü'nün katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali vemaç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.BASKETBOL BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, bugün İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşılaşacak. Nerede olacağı haftalardır gündemi meşgul eden maçBeşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.