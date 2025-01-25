Sol beke çifte aday

Siyah-beyazlılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim ilk hamlesini kanat için yapacak. Devamında ise siyah-beyazlılara bir sol bek dahil edilmesi bekleniyor. Beşiktaşlı kurmayların gündemindeki isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz. Rangers'ta kariyerini sürdüren eski oyuncusunu opsiyonlu kiralama düşüncesinde olan Serdal Adalı ve ekibi, ilk adımları da atmış durumda. Ancak İskoç temsilcisi, 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Rıdvan'ı kiralık seçeneğiyle göndermek istemiyor. Ayrıca İtalyan basını, siyah-beyazlıların Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Lucas Piton'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.





ASTON VİLLA GELİYOR

YAZ transfer döneminde Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki futbolcu için siyahbeyazlıların kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Semih'i ısrarla istiyor ve oyuncunun hücumun her bölgesinde oynayabilmesi onu değerli kılıyor.



EMİRHAN DEMİRCAN PAZARLIKLARI BAŞLADI

FUTBOLSEVERLERİN 8 Ocak tarihinde ilk kez SABAH SPOR'dan öğrendiği Emirhan Demircan transfer için Beşiktaş pazarlıklara başladı. Bayern Münih'in 2. takımında oynayan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki futbolcu geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.