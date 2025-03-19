Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Solskjaer kadroyu bozacak!
Giriş Tarihi: 19.3.2025

Solskjaer kadroyu bozacak!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Solskjaer kadroyu bozacak!
Ligde 4 maçlık serisi Gaziantep FK ve Konya yenilgileriyle bozulan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mili ara dönüşünde kadroda değişim planlıyor. İmmobile, Chamberlain, Semih, Rashica ve Muçi'nin performansını yeterli görmeyen, Arroyo'nun süresini artıracak olan Norveçli hocanın, Amir Hadziahmetovic'i ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Santrfor noktasında dertli olan tecrübeli çalıştırıcının, İmmobile ve Semih arasında bu kez kararsız olduğu aktarıldı. Ayrıca Svensson da Galatasaray derbisi ile birlikte sahalara dönecek. Konya'da yedek başlayan Emirhan da Uduokhai'nin yokluğunda formayı yeniden giyecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Solskjaer kadroyu bozacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz