Solskjaer kadroyu bozacak!

Ligde 4 maçlık serisi Gaziantep FK ve Konya yenilgileriyle bozulan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mili ara dönüşünde kadroda değişim planlıyor.Santrfor noktasında dertli olan tecrübeli çalıştırıcının, İmmobile ve Semih arasında bu kez kararsız olduğu aktarıldı. Ayrıca Svensson da Galatasaray derbisi ile birlikte sahalara dönecek. Konya'da yedek başlayan Emirhan da Uduokhai'nin yokluğunda formayı yeniden giyecek.