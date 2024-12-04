Transferlerle alakam yok!

Beşiktaş'ta yönetim danışmanlığı görevinden alınan Brad Friedel, Samet Aybaba'nıniddialarına yanıt verdi. ABD'li futbol adamı, tüm takviyelerin transfer komitesi tarafından yapıldığını aktarırken,belirtti. Friedel şöyle konuştu: "Beşiktaş'ın denetçileriyle görüştüm. Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır.Semih için kulübe teklif gelmedi. Samet Bey'in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum ama Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortada. Bu hedefe ulaşmak için en az üç transfer dönemine ihtiyacımız vardı."