Yumruklar cezasız kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, 2-1 kazandıkları Kocaelispor maçı sonrası milli ara dönüşü alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın büyük kısmı neredeyse cuma günü geldi. 17 oyuncu gönderdik milli takımlara. Milli dönüşler kötü oluyor. Benim başıma daha önce de geldi. Kağıt üzerinde kolay denen maçları İtalya'da kaybettim. Üç puanı aldığımız için mutluyum. Önümüzde şimdi Avrupa maçı var. Maçtan sonra direkt içeri girdim" dedi. İtaliano hakemle ilgili görüşleri sorulduğundu şu ifadeleri kullandı: "İki maçta başımıza gelen yumruk olayları kabul edilemez. Yumruklar sahada olmaması gereken şeyler. Goller, penaltılar iptal olabilir ama yumruk cezasız kalmamalı." Tecrübeli hoca bir de öz eleştiri yaptı: "İç sahada hiç hata yapmayan bir takımız ama deplasmanda daha iyi olmamız gerek. Bu da düzeltmemiz gereken bir konu."





SERDAL ADALI'DAN MANİDAR YORUM

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, karşılaşma sonrası saha içinde Dusan Vlahovic'in, Emir Ortakaya'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon için büyük tepki gösterdi. Başkan Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin'' yorumunu yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör