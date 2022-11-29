Son 16’ya Samba

Sırbistan'ın ardından İsviçre'yi de mağlup eden Brezilya, üst tur biletini cebine koydu. Dünya Kupası rüyasıyla Katar'a gelen ve Sırbistan galibiyetiyle açılışı yapan Brezilya, en büyük silahlarından Neymar'ı sakatlığa kurban vermişti. Ancak elinin altında bol alternatifli yıldızlar ordusu bulunanNitekim, asıl güçlerini bir sonraki turlara saklayan Sambacılar, oyunun temposunu düşük ayarda tutmasına rağmen Murat Yakın'ın takımını 1-0 yenerek son 16'yı aldı. İlk yarıda en net pozisyon 27'de gerçekleşti. Raphinha'nın ortasında arka direkte bomboş kalan Vinicius Junior'un vuruşunaİsviçre'nin cılız hücum girişimleri ise Alisson'u tehdit bile edemedi. 64'te Vinicius Junior ağları havalandırdı ancak gol, VAR kararıyla ofsayta takıldı.83'te Casemiro sahneye çıktı.Rodrygo'nun pasında gelişine sağ ayağının dışıyla müthiş bir füzeyle köşeyi gören Casemiro, dansını yaptı. Bu aradaoyuncusunun saha da olması maçın dikkat çekici notlarındandı...BREZİLYA, Katar 2022'de hücum gücü kadar savunma becerisiyle de rakiplerine aman vermiyor. Sambacılar, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'nın ilk iki maçındaikinci ülke oldu (1998; Fransa - 2 maç).sahaBREZILYA'NIN Dünya da olması maçın dikkat çekici notlarındandı... Kupası şampiyonu olduğu 2002 kadrosunda bulunan Ronaldo, Roberto Carlos ve Cafu, tribünden Sambacılar'a destek verdi.