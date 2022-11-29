Son 16’ya Samba

Sırbistan'ın ardından İsviçre'yi de mağlup eden Brezilya, üst tur biletini cebine koydu
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. Dünya Kupası rüyasıyla Katar'a gelen ve Sırbistan galibiyetiyle açılışı yapan Brezilya, en büyük silahlarından Neymar'ı sakatlığa kurban vermişti. Ancak elinin altında bol alternatifli yıldızlar ordusu bulunan Tite'nin, İsviçre karşısında kâbus görmeye hakkı yoktu.
Nitekim, asıl güçlerini bir sonraki turlara saklayan Sambacılar, oyunun temposunu düşük ayarda tutmasına rağmen Murat Yakın'ın takımını 1-0 yenerek son 16'yı aldı. İlk yarıda en net pozisyon 27'de gerçekleşti. Raphinha'nın ortasında arka direkte bomboş kalan Vinicius Junior'un vuruşuna kaleci Sommer geçit vermedi.
İsviçre'nin cılız hücum girişimleri ise Alisson'u tehdit bile edemedi. 64'te Vinicius Junior ağları havalandırdı ancak gol, VAR kararıyla ofsayta takıldı. Tite, son 20 dakikada Gabriel Jesus, Antony ve Rodrygo kozlarını sahaya sürdü.
83'te Casemiro sahneye çıktı. Doğal olarak Sambacılar'a sıradan bir gol yakışmazdı.
Rodrygo'nun pasında gelişine sağ ayağının dışıyla müthiş bir füzeyle köşeyi gören Casemiro, dansını yaptı. Bu arada Brezilya 11'inde 6 İngiltere Premier Lig, İsviçre'de ise 5 Bundesliga
oyuncusunun saha da olması maçın dikkat çekici notlarındandı...
RAKİPLER KALEYİ BULAMIYOR
BREZİLYA, Katar 2022'de hücum gücü kadar savunma becerisiyle de rakiplerine aman vermiyor. Sambacılar, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'nın ilk iki maçında rakiplerine isabetli şut izni vermeyen
ikinci ülke oldu (1998; Fransa - 2 maç).
EFSANELER TRİBÜNDE
sahaBREZILYA'NIN Dünya da olması maçın dikkat çekici notlarındandı... Kupası şampiyonu olduğu 2002 kadrosunda bulunan Ronaldo, Roberto Carlos ve Cafu, tribünden Sambacılar'a destek verdi.