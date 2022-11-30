İngiliz anahtarı Rashford!

Grubu'nda son maçlara lider giren İngiltere, avantajını iyi kullandı. Ada ekibi, grupta 1 puanda kalan ve beklentileri karşılayamayan Galler'i 3-0 devirdi. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 50. dakikasında Marcus Rashford sahneye çıktı. 25 yaşındaki futbolcu,52'de ise hücum presle topu kapan Southgate'in ekibindeve plasesiyle farkı 2'ye çıkardı. 67'de de Rashford sağ kanatta savunmanın arkasına sarktı, rakiplerinden şık hareketlerle sıyrılıp skoru ilan etti: 3-0