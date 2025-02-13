10 numarada zor karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, forvet arkasında kimi oynatacağı konusunda ikilemde. İleri uçta Edin Dzeko ve En-Nesyri'yi yan yana sahaya sürmeyi planlarken 10 numarada Tadic ile Talisca arasında kararını verecek.Ayrıca UEFA listesine eklenen yeni transferlerden Skriniar ve Kostic'in bugün sahaya 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.