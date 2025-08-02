13 gün süresi var!

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk'ten iki maçta 6 gol yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesinin faturası yönetime ve teknik heyete çıkarıldı. Taraftarlar, transferde yavaş kalan başkan Serdal Adalı ve ekibini eleştirirken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de takıma istenilen futbolu oynatamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Önceki gece Shakhtar'a 2-0 kaybedilen karşılaşma sonrası siyahbeyazlı futbolseverler, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Norveçli hocayı istifaya davet etti ancak yönetimin, istikrarı korumak adına şimdilik böyle bir tasarrufu olmadığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN İLK SIRADA

Buna rağmen Beşiktaş camiasında Konferans Ligi'nde St. Patrick's ve Süper Lig'in açılışında Kayserispor ile oynanacak karşılaşmalardan alınacak sonuçların, tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyeceği yüksek sesle konuşuluyor. Önümüzdeki 13 günlük süreçte kötü sonuçların devam etmesi halinde Solskjaer ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı takım için adı en önde geçen teknik adam ise Sergen Yalçın.