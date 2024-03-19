Batshuayi kasırgası

yenerek zirve takibini son sürat sürdüren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgârı esiyor.sarı-lacivertli futbolcu,Genelde sonradan girip takımını ipten alanTeknik direktör İsmail Kartal'ın yedek kuvvet olarak sahaya sürdüğü ve 432 dakika süre verdiği 30 yaşındaki futbolcu, fileleri 48 dakika bir havalandırdı. Batshuayi;(dk.68),(74) ve(77) gibi yıldızları geride bıraktı.listede 7. sırada yer aldı.