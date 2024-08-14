Ferdi gitti gidiyor!

Adana Demirspor maçının ardından tribünlerin, "Gitme sana muhtacım"
şarkısıyla adeta veda ettiği Ferdi Kadıoğlu, dün Lille karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun arka adale gerilmesi olduğu belirtilerek, "Futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün (dün) yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür"
denildi. Ferdi'nin dünkü maçta olmaması ise transfer iddialarını alevlendirdi.
YARINA KADAR KARAR VERİLECEK
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın, bonuslar dahil 35 milyon Euro'luk bonservis önerdiği Ferdi'nin transferini bitirdiği öne sürüldü. Milli sol bekin de teklifi kabul ettiği, Fenerbahçe yönetiminin yarına kadar son kararını vereceği kaydedildi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında başarılı oyuncu ile ilgili soruya, "Kalmasını isterim ancak bu durum beni aşar"
yanıtını verirken, transferin gerçekleşmesi durumunda yeni bir sol bek arayışlarının başlayacağı gelen haberler arasında.
ALEX DE SOUZA CRESPO&ZAJC'I İSTEDİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun transferini istiyor. Akdeniz kulübünün iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle Crespo'nun imzaya daha yakın olduğu öğrenildi. Portekizli futbolcunun kırmızıbeyazlı ekipte forma giymeye soğuk bakmaması ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle transferin daha olası olduğu gelen bilgiler arasında.
İCARDİ'DEN MESAJ!
Galatasaray'ın
Arjantinli golcüsü İcardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elendiği anlarda sosyal medyadan sarı-lacivertli ekipten transfer edilen Batshuayi ile güldükleri bir fotoğrafı paylaştı. Bu mesaja Fransız ekibinin gündüz saatlerindeki paylaşımında kullandığı "Aşkın Olayım' şarkısının müziğini de ekledi.