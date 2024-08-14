Ferdi gitti gidiyor!

Adana Demirspor maçının ardından tribünlerin,şarkısıyla adeta veda ettiği Ferdi Kadıoğlu, dün Lille karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun arka adale gerilmesi olduğu belirtilerek,denildi.İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın, bonuslar dahil 35 milyon Euro'luk bonservis önerdiği Ferdi'nin transferini bitirdiği öne sürüldü.Teknik direktör Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında başarılı oyuncu ile ilgili soruya,yanıtını verirken, transferin gerçekleşmesi durumunda yeni bir sol bek arayışlarının başlayacağı gelen haberler arasında.Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun transferini istiyor. Akdeniz kulübünün iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle Crespo'nun imzaya daha yakın olduğu öğrenildi. Portekizli futbolcunun kırmızıbeyazlı ekipte forma giymeye soğuk bakmaması ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle transferin daha olası olduğu gelen bilgiler arasında.Arjantinli golcüsü İcardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elendiği anlarda sosyal medyadan sarı-lacivertli ekipten transfer edilen Batshuayi ile güldükleri bir fotoğrafı paylaştı. Bu mesaja Fransız ekibinin gündüz saatlerindeki paylaşımında kullandığı "Aşkın Olayım' şarkısının müziğini de ekledi.