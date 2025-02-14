Gözünün yaşına bakmadı

MUHTEŞEM RAKAM!

38 yaşındaki Dzeko (19G-4A) ile 36'lık Tadic (10G-13A) Fenerbahçe'nin attığı 85 golün 46'sında başroldeydi

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Edin Dzeko (38) ile Dusan Tadic (36) performanslarıyla gözlerin pasını silmeye devam ediyor. Dün ilk devrede attıkları gollerle takımı rahatlatan süper ikili, gençlere taş çıkarırken verdikleri katkıyla dikkat çekiyor. Kanarya, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta rakibin kendi kalesine attığı goller haricinde ağları 85 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko'dan toplamda 46 gollük katkı aldı. İstikrarlarıyla yıllara meydan okuyan ikili, böylece tabelanın yüzde 54'üne direkt etki etti. 38 yaşındaki Dzeko, 19 gol-4 asistle başı çekerken 36'lık Tadic ise fileleri 10 defa sarsıp 13 gol pası verdi.



REKOR ÜSTÜNE REKOR!

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında rekor üstüne rekor kırdı. 11. dakikada topu ağlara gönderen Tadic; grup sonrası aşamalarda gol atan en yaşlı oyuncu olarak (36 yaş 85 gün) tarihe geçti. Ancak egemenliği 31 dakikada sürdü. 42'de sahneye çıkan Dzeko 38 yaş 333 günle gol atan en yaşlı oyuncu rekorunu takım arkadaşının elinden aldı.

'BEN DEĞİL BİZ'

Tadic galibiyeti, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız. Bireysel performansın önemi yok, önemli olan kazanmak" diye değerlendirdi.





KIRIK ŞÜPHESİ

F.Bahçe'nin yıldız ismi Dzeko göze geldi. 75. dakikada sakatlanan ve yerini Talisca'ya bırakan kaptanın elinde kırık olmasından şüpheleniyor. Bugün yapılacak son kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak

EN-NESYRİ KALDIĞI YERDEN

SARI kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen ve gollerine mecburen ara veren En-Nesyri dün kaldığı yerden devam etti. Yine kafayla ağları bulup skoru 3-0'a getiren isim oldu. Avrupa Ligi'nde 5. kez gol sevinci yaşayan Faslı yıldız, 34 karşılaşmada 21. golüne ulaştı. Bunların 11'ini kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

AKÇİÇEK'TEN KARİYER ASİSTİ

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta 61 dakikada oyuna girip 71'de sakatlanan Yusuf Akçiçek, Alanyaspor karşılaşmasını kaçırmıştı. 19 yaşındaki stoper takıma hızlı bir dönüş yaptı. Tadic'in golünde asistin sahibi olan Yusuf, kariyerinin ilk asistini yaptı. İkinci golden önce de kendisine faul yapılmasına rağmen topu bırakmadı ve pozisyonu başlatan isim oldu. Genç yıldızın 59. dakikada kafa vuruşu yan direkte patladı. Yusuf hocasının övgüleri içinse, "Onun gibi bir isimle çalışmak benim için çok önemli" dedi.



AVRUPA'YI ÖZLEMİŞİM

İSMİ play-off'lar öncesi UEFA listesine yazılan Kostic, F.Bahçe ile ilk Avrupa karşılaşmasına dün çıktı. Sırp oyuncu, "Avrupa Ligi'nde olmayı özlemiştim. Kendimle gurur duydum. Taraftarlarımız bize enerji veriyor" dedi. Takımdaki Balkan rüzgarının performansına etkisi içinse "Tadic ve Dzeko'yla saha dışında da çok zaman geçiriyoruz. Aynı dili konuştuğunuz isimler olması güzel" yorumu yaptı.